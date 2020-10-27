Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Депутат от ЛДПР предложил отменить занятия в школах на месяц
Таксист высадил Алёну Водонаеву и отказался надеть маску
Всеобщий масочный режим ввели в России
Эмили Ратаковски впервые станет мамой
МИД Ирана обвинил Францию в разжигании ненависти
Назван способ определить бессимптомный коронавирус
CAS лишил Устюгова побед на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи
Около зоны Карабахского конфликта появились войска Ирана
Эрдоган не ищет конфликта с НАТО, он отстаивает суверенитет Турции

Депутат ГД: власти регионов занижают число умерших от коронавируса

Статистические данные, связанные с коронавирусом в России, вызывают удивление не только у экспертов, но и у депутатов Госдумы. В частности, о несоответствиях рассказал представитель партии "ЛДПР" Василий Власов.

Депутат ГД: власти регионов занижают число умерших от коронавируса

Власов отметил: по данным сервиса "Яндекс" в РФ за сутки умерло 219 человек. Эта цифра слишком мала, что заставляет подозревать сервис в умышленной подтасовке данных.

По словам Власова, данные из регионов не соответствуют картине, которую рисует официальная статистика: в частности, видеокадры переполненных моргов заставляют серьёзно задуматься о реальном количестве умерших.

"Если у нас со здравоохранением столько проблем, и, к сожалению, огромное количество в том числе сигналов поступает из Ростовской области, из Новокузнецка были сигналы, что не хватает мест в моргах, почему цифра 219 человек по всей России", — задался вопросом парламентарий.

Власов считает, что губернаторы намеренно занижают цифры, чтобы "не светиться" перед центром.

Последние материалы
Всеобщий масочный режим ввели в России
В Нагорном Карабахе рулят беспилотники
Эмили Ратаковски впервые станет мамой
МИД Ирана обвинил Францию в разжигании ненависти
Назван способ определить бессимптомный коронавирус
CAS лишил Устюгова побед на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи
Около зоны Карабахского конфликта появились войска Ирана
Эрдоган не ищет конфликта с НАТО, он отстаивает суверенитет Турции
Букмекеры назвали фаворитов матчей Лиги чемпионов
Депутат ГД предложил лечить от коронавируса бесплатно
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Российский шоу-бизнес
У Бари Алибасова был сын с отклонениями, которого он отдал в детдом
Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина возвращается к противостоянию двух полярных сил Любовь Степушова
Комментарии
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
В Киеве задержали активистку, которая оголилась перед Зеленским
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Протестующие в Белоруссии начали проявлять больше экстремизма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников