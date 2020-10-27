Депутат ГД: власти регионов занижают число умерших от коронавируса

Статистические данные, связанные с коронавирусом в России, вызывают удивление не только у экспертов, но и у депутатов Госдумы. В частности, о несоответствиях рассказал представитель партии "ЛДПР" Василий Власов.

Власов отметил: по данным сервиса "Яндекс" в РФ за сутки умерло 219 человек. Эта цифра слишком мала, что заставляет подозревать сервис в умышленной подтасовке данных.

По словам Власова, данные из регионов не соответствуют картине, которую рисует официальная статистика: в частности, видеокадры переполненных моргов заставляют серьёзно задуматься о реальном количестве умерших.

"Если у нас со здравоохранением столько проблем, и, к сожалению, огромное количество в том числе сигналов поступает из Ростовской области, из Новокузнецка были сигналы, что не хватает мест в моргах, почему цифра 219 человек по всей России", — задался вопросом парламентарий.

Власов считает, что губернаторы намеренно занижают цифры, чтобы "не светиться" перед центром.