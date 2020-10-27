Депутат ГД предложил лечить от коронавируса бесплатно

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также падением доходов населения и "перегрузкой" медучреждений в Госдуме предложили обеспечивать всех, кто лечится от COVID-19 дома, лекарствами за счёт бюджета.

Нововведение предложил депутат Госдумы Иван Сухарев (блок "ЛДПР"). По словам политика, на данный момент стандартный курс лечения можно "ужать" до 2000 рублей, что является вполне посильной для бюджета суммой.

"Прошу рассмотреть возможность выдачи медучреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счёт средств федерального бюджета", — написал Сухарев в письме Михаилу Мурашко (министру здравоохранения РФ).

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге власти уже ввели подобную меру. А ранее депутатами поднимался вопрос о бесплатных масках и перчатках в местах скопления людей.