Родители дошколят будут получать 100% оплату больничных

Родители, имеющие детей младше семи лет, не должны нести финансовые потери, если ребёнок болеет. У них должна быть возможность брать больничный лист.
Владимир Путин поручил кабмину в срок до 1 декабря найти возможность 100% оплачивать таким родителям листки временной нетрудоспособности. Вне зависимости от стажа работы.
Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам прошедшего в конце сентября заседания президиума Госсовета.
О том, какие ещё меры поддержки семей с детьми вводятся в России, читайте в материалах "Правды.Ру":
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