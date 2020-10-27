Родители дошколят будут получать 100% оплату больничных

Родители, имеющие детей младше семи лет, не должны нести финансовые потери, если ребёнок болеет. У них должна быть возможность брать больничный лист.

Владимир Путин поручил кабмину в срок до 1 декабря найти возможность 100% оплачивать таким родителям листки временной нетрудоспособности. Вне зависимости от стажа работы.

Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам прошедшего в конце сентября заседания президиума Госсовета.

О том, какие ещё меры поддержки семей с детьми вводятся в России, читайте в материалах "Правды.Ру":

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