Спортсмены и артисты, которые были или сейчас являются депутатами Госдумы, раскритиковали идею о том, чтобы в будущем в парламент выдвигались только люди с "профессиональными компетенциями". Ранее с такой инициативой выступил замглавы генсовета Единой России Сергей Перминов.
Кто всё-таки должен сидеть в Думе, а кто — нет? Корреспонденты "Правда. Ру" пообщались с Людмилой Адиловой (политолог РГГУ) и узнали ответ.
"Звездные" депутаты только занимают места и дискредитируют имидж Думы, потому что они не в состоянии разобраться в тех проблемах, которые способны решить профессионалы", — выделяет главное Адилова.
Страна находится в тяжёлом положении: второй этап пандемии, затянувшийся экономический кризис, социальные и политические проблемы. В частности, мы говорим о том, что нужны политические реформы. Поэтому сегодня именно профессиональные кадры будут решать всё, уверена эксперт.
"В парламенте должны работать люди, имеющие опыт и специальное образование. Если они не подготовлены, они не могут занимать эти места. Сейчас не то время. Будет ситуация как в Белоруссии.
Это же не просто так кризис надвигается. Это постепенно накапливаются проблемы. А они должны эти проблемы решать", — уверена Адилова.
Эксперт подчёркивает: на работу этих людей выделяют большие деньги, так что и требования должны быть соответствующие. Это специализированное образование, опыт управления государством.
"Здесь необходимо поставить точку и понимать, в каком состоянии находится страна. Депутаты должны не красоваться, а решать жизненные проблемы граждан.
Если они сейчас их не будут решать, то проблемы будут накапливаться и мы с ними всё равно столкнемся завтра", — резюмирует Адилова.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.