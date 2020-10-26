А вы, друзья, как ни садитесь: кого пускать в думские кресла?

Спортсмены и артисты, которые были или сейчас являются депутатами Госдумы, раскритиковали идею о том, чтобы в будущем в парламент выдвигались только люди с "профессиональными компетенциями". Ранее с такой инициативой выступил замглавы генсовета Единой России Сергей Перминов.

Кто всё-таки должен сидеть в Думе, а кто — нет? Корреспонденты "Правда. Ру" пообщались с Людмилой Адиловой (политолог РГГУ) и узнали ответ.

"В Думе должны сидеть профессионалы"

"Звездные" депутаты только занимают места и дискредитируют имидж Думы, потому что они не в состоянии разобраться в тех проблемах, которые способны решить профессионалы", — выделяет главное Адилова.

Страна находится в тяжёлом положении: второй этап пандемии, затянувшийся экономический кризис, социальные и политические проблемы. В частности, мы говорим о том, что нужны политические реформы. Поэтому сегодня именно профессиональные кадры будут решать всё, уверена эксперт.

"В парламенте должны работать люди, имеющие опыт и специальное образование. Если они не подготовлены, они не могут занимать эти места. Сейчас не то время. Будет ситуация как в Белоруссии. Это же не просто так кризис надвигается. Это постепенно накапливаются проблемы. А они должны эти проблемы решать", — уверена Адилова.

"Депутаты должны не красоваться, а решать проблемы граждан"

Эксперт подчёркивает: на работу этих людей выделяют большие деньги, так что и требования должны быть соответствующие. Это специализированное образование, опыт управления государством.