Кремль: делая Россию врагом, Штаты ошибаются

Недавнее заявление Джо Байдена о том, что "Россия — враг Америки №1", прокомментировали в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такая позиция как минимум не соответствует действительности.

Подобные высказывания призваны лишь разжечь ненависть и помешать конструктивному сотрудничеству двух стран.

"Можно только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской федерации, и наша страна позиционируется, как какой-то противник", — подчеркнул Песков.

Интересно, что Байден считает Россию именно "военной" угрозой — в плане экономических возможностей для борьбы первое место отдано Китаю. Также подобные высказывания в адрес России могут иметь далеко идущие последствия — например, из-за них могут хуже пройти переговоры по ДСНВ.