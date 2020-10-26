Враг №1 для США - Россия. А кто главный враг России? Мнение эксперта

Выступая на телеканале CBS и общаясь с журналистами, Джо Байден чётко расставил приоритеты внешней политики США. Если в экономическом плане конкурентом №1 "Сонный Джо" считает Китай, то в военном плане первое место отдано России.

Если бы рейтинг врагов №1 составляли в России, кто оказался бы на первом месте? Корреспондент "Правды. Ру" спросил об этом Владимира Брутера, эксперта в Международном институте гуманитарно-политических исследований.

"Конечно, Соединённые Штаты. На самом деле Россия не рассматривает страны, с которыми у неё есть противоречия, как врагов. Разница здесь в том, что Россия не хочет вражды и не рассматривает их как врагов. Более того, мы можем сказать, что употребляется термин "партнёры". Но сама по себе вражда в данном случае исходит из Вашингтона. Вашингтон всех, кто отказывается признать вашингтонскую гегемонию, рассматривает в том или ином виде как врагов. Россия на гегемонию не претендует и в качестве врагов вообще никого не рассматривает. Это не отменяет сам факт, но отменяет подход", — уверен Брутер.

Специально для "Правды. Ру".