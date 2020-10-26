На данный момент 91 депутат Госдумы переболел либо ещё болеет коронавирусом.

Об этом спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. Если посмотреть по итогам уже того периода, который прошел, у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет", — отметил председатель Госдумы.