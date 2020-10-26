Президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за тяжёлую работу с период пандемии коронавируса.

Глава государства провёл встречу со спикером ГД Вячеславом Володиным.

"Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики. Хочу поблагодарить Вас и всех депутатов за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии”, — отметил российский лидер.