"ЕР" будет выбирать депутатов исходя из их "мягких навыков"

"Единая Россия" будет выбирать кандидатов в депутаты Госдумы исходя из их "мягких навыков" (soft skills).

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова.

"У нас есть много критериев, по которым мы отбираем кандидатов. Прежде всего, это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом — это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", — пояснил политик.

Напомним, следующие выборы в Государственную думу России пройдут в 2021 году.