Рогозин: США не смогут освоить Луну без России

В попытках реализовать новую "Лунную программу" американцам понадобится помощь российских специалистов. Сложность миссии предполагает совместную работу нескольких стран, так что говорить о "монополизации" спутника какой-то одной нацией — по меньшей мере странно.

В ходе общения с экспертами Первого канала глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил: проект "Artemis" ("Артемида"), который сейчас активно "раскручивают" в NASA, уже привлёк не только европейских, но и азиатских партнёров, в частности, Японское космическое агентство. Так что логично было бы сохранить и сотрудничество с Россией.

"Мы придём на помощь американцам. Я думаю, что американцы не откажутся оказать нам помощь. Будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас", — высказался Рогозин.

Ранее необходимость совместной работы отметил и замгендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.