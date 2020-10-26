В попытках реализовать новую "Лунную программу" американцам понадобится помощь российских специалистов. Сложность миссии предполагает совместную работу нескольких стран, так что говорить о "монополизации" спутника какой-то одной нацией — по меньшей мере странно.
В ходе общения с экспертами Первого канала глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил: проект "Artemis" ("Артемида"), который сейчас активно "раскручивают" в NASA, уже привлёк не только европейских, но и азиатских партнёров, в частности, Японское космическое агентство. Так что логично было бы сохранить и сотрудничество с Россией.
"Мы придём на помощь американцам. Я думаю, что американцы не откажутся оказать нам помощь.
Будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас", — высказался Рогозин.
Ранее необходимость совместной работы отметил и замгендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, все помнят, что из этого вышло", — резюмировал эксперт.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.