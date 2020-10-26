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Байден сделал Россию врагом №1

Выступая на телеканале CBS и общаясь с журналистами, Джо Байден чётко расставил приоритеты внешней политики США. Если в экономическом плане конкурентом №1 "Сонный Джо" считает Китай, то в военном плане первое место отдано России.

Байден сделал Россию врагом №1

Байден очень недоволен политикой Трампа, которую окрестил "сближением с диктаторами". В качестве примера неэффективности такой политики он привёл ситуацию с КНДР, в которой в результате всех попыток переговоров стало только больше угроз для всего мира.

"Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов — это Россия. А Трамп приветствует каждого диктатора и тычет пальцами в глаза союзникам", — высказался Байден.

Байден подчеркнул: политика Трампа может привести к тому, что от Штатов отвернутся даже союзники по НАТО, поскольку "на страну нельзя будет положиться".

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