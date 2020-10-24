Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что его партия является "основой патриотизма в России".

По его словам, партия имеет уникальный опыт побед, поражений и борьбы.

"Мы должны удвоить численность партии… Нам не хватает полевых командиров. Мы подготовили уже почти полторы тысячи молодых людей, и здесь на курсах они прошли великолепную школу. Но нам надо усилить и открыть двери для новой поросли партийцев, наших комсомольцев, нашего пионерского актива", — заявил Зюганов.