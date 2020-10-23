Медведев: санкции в период пандемии - это цинизм

В сложившейся обстановке, вызванной коронавирусной инфекцией, рушатся как глобальные торговые, экономические и иные связи, так и выявляются проблемы каждой отдельной страны. В ситуации, когда населению всех стран нужна помощь и поддержка, вводить санкции — настоящий цинизм.

Рассказывая о санкциях, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев раскритиковал поведение властей стран Запада, которые в очередной раз "порадовали" россиян.

При этом санкции не просто выступают инструментом влияния, но и мешают получать помощь — Медведев привёл в пример Венесуэлу, Кубу и Иран. Такое поведение достойно лишь осуждения.