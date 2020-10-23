В сложившейся обстановке, вызванной коронавирусной инфекцией, рушатся как глобальные торговые, экономические и иные связи, так и выявляются проблемы каждой отдельной страны. В ситуации, когда населению всех стран нужна помощь и поддержка, вводить санкции — настоящий цинизм.
Рассказывая о санкциях, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев раскритиковал поведение властей стран Запада, которые в очередной раз "порадовали" россиян.
При этом санкции не просто выступают инструментом влияния, но и мешают получать помощь — Медведев привёл в пример Венесуэлу, Кубу и Иран. Такое поведение достойно лишь осуждения.
"Некоторые государства, которые оказались в сложном положении — Венесуэла, Иран, Куба — не смогли получить достаточную помощь в достаточном объёме на первых порах из-за наложенных на них санкций.
И подобные ограничения в период пандемии, которая охватила весь мир, выглядят абсолютно циничными", — подчеркнул Медведев.
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