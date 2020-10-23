Согласно данным Евразийского фонда стабилизации и развития, кредит для Киргизии на 100 млн долларов одобрен и не будет отменён в связи с беспорядками в стране и уходом президента. Однако необходим будет ряд договорённостей с новыми властями страны.
Напомним, что в рамках ЕФСР в общей сложности "прокручиваются" более 8,5 млрд долларов США, которые при необходимости можно направить на инвестиции или "спасение утопающих".
Рассказывая о кредите для Киргизии, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: все договорённости, заключённые ранее, остаются в силе.
"По срокам реализации этого решения, конечно же, необходимо договариваться по линии этого фонда, о чем киргизские друзья прекрасно знают.
Мы подтвердили сегодня те договорённости, которые были согласованы с предыдущим правительством, в том числе и объяснение того, что сейчас главный вопрос заключается в определении сроков предоставления кредита по линии фонда стабилизации и развития", — уточнил Лавров.
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