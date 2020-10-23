Лавров прокомментировал кредит для Киргизии на 100 млн долларов

Согласно данным Евразийского фонда стабилизации и развития, кредит для Киргизии на 100 млн долларов одобрен и не будет отменён в связи с беспорядками в стране и уходом президента. Однако необходим будет ряд договорённостей с новыми властями страны.

Напомним, что в рамках ЕФСР в общей сложности "прокручиваются" более 8,5 млрд долларов США, которые при необходимости можно направить на инвестиции или "спасение утопающих".

Рассказывая о кредите для Киргизии, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: все договорённости, заключённые ранее, остаются в силе.