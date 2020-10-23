Лукашенко решил помочь России сахаром

Дефицит сахара в России готова покрыть Белоруссия. Об этом рассказал Александр Лукашенко в ходе своего визита на сельхозпредприятия Слуцкого района Минской области.

В частности, Лукашенко отметил: в стране не допустят "скакания" цен, этот вопрос у него на личном контроле. Как минимум до весны необходимо стабилизировать ситуацию и удержать цены.

"Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку — у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", — пояснил Лукашенко.

Напомним: ранее Москва и Минск оказались участниками "сахарной войны". Из-за дефицита сахара в России (вызван сокращением посевных площадей) на местные рынки вышли белорусские госкомпании. Однако российские предприниматели тут же снизили цены, в результате чего белорусская продукция стала стоить дороже российской.