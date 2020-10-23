Миронов: нужно готовиться к тому, что Турция придёт в Карабах

Турция, которая ранее уже была уличена в "поставке" сирийских боевиков на территорию НКР, а также резких дипломатических высказываниях о желании поддержать Азербайджан оружием, готова вступить в "горячую" фазу. По мнению лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, страна "готова к участию в конфликте".

На данный момент план Турции прост: политики Анкары будут максимально препятствовать вводу российских миротворцев. Поскольку для этой меры нужно согласие и Армении, и Азербайджана, Турция может просто надавить на Баку — и там не дадут разрешение.

"Турция уже выступила подстрекателем конфликта и готова стать его участником. В любом случае Эрдоган будет давить на Баку, чтобы не допустить ввода российских миротворцев и в целом минимизировать влияние России в регионе. К этому надо быть готовым", — уточнил Миронов.

Помимо согласия обеих сторон, нужно и полное прекращение боёв, отметил политик. Однако и в Армении, и в Азербайджане официально ещё не выступали против ввода миротворцев.