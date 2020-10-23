Песков дал оценку ситуации с коронавирусом в РФ

Российская Федерация, как и прочие страны, достаточно плотно работает над вопросом безопасности граждан в период пандемии. Благодаря своевременным мерам и поддержке ситуация в стране остаётся контролируемой.

Рассказывая об оценке обстановки по коронавирусу в Кремле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил: всё под контролем.

«Действительно, ситуация под контролем - она нелегкая, она напряженная, но она под контролем», - высказал мнение Песков.

Песков отметил, что как раз накануне вопрос поднимал Владимир Путин. Меры по предотвращению роста заболеваемости в регионах успешно (а главное, вовремя) приняты, работает что оперативный штаб правительства по борьбе с COVID-19.

«И там, где какие-то точки натяжения возникают, там принимаются особенные меры», - рассказал Песков.

Тема коронавируса - весьма острая: некоторые чиновники предлагают радикальные меры помощи россиянам. Например, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с идеей раздавать маски и перчатки бесплатно.