МИД РФ: американцы агрессивно делят европейский энергетический пирог

Агрессивное давление, которое американцы продолжают оказывать на проект "Северный поток — 2", не изменится вне зависимости от того, кто победит на выборах. Вопрос дележа энергетического пирога для Вашингтона важнее внутренних противоречий.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил: в данном случае мы видим реализацию долгосрочной стратегии, которая продолжится вне зависимости от того, чья команда окажется в Белом доме по итогам президентской гонки.

"Американцы агрессивно делят энергетический пирог Европы, ссылаясь на то, что она уязвима перед нами", — высказался Панкин.

Ранее стало известно о расширении санкций по "Северному потоку": США пригрозили наказать даже компании, которые помогают в проекте, а не только непосредственных его "исполнителей". Под угрозой — владельцы судов, а также задействованные при модернизации и дооснащении предприятия.