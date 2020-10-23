О "заморозке" накопительной пенсии: власть не выполняет обещания?

История с "заморозкой" накопительной части пенсий снова продолжается: на этот раз депутаты хотят "заморозить" деньги до 2023 года. Такая мера позволит значительно сэкономить на выплатах пенсий: ожидается около 669,3 млрд дополнительных средств.

Такое решение — повод говорить о "разбалансировке" механизма накопления и выплаты пенсий? Комментирует доктор экономических наук, профессор, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов. Только на "Правда. Ру".

"Вместо власти у нас сейчас манипуляторы"

"Моя оценка: власть не выполняет те обещания и не исполняет те обязательства, которые она на себя взяла. Просто люди ленятся посмотреть на те исходные документы, которые определяли порядок формирование и использования накопительной части", — уверен эксперт.

Касатонов отмечает: в 2014 году, например, были приняты решения по импортозамещению и практически за 6 лет был бег на месте. При этом чиновники бодро отчитываются о проделанной работе. Когда Касатонов начал погружаться в этот вопрос, то выяснил, что каждый год происходит корректировка.

"И с учетом корректировок они говорят, что "всё хорошо, прекрасная Маркиза", мы всё выполнили. Я и не исключаю, что с накопительной части пенсии такая же история", — подмечает Касатонов.

По мнению эксперта, вместо власти у нас сейчас манипуляторы, которые обещают, но не делают.