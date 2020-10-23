Несмотря на политические и экономические проблемы, а также очередные "пакеты санкций", в компании "Газпром" сделают всё возможное для успешного завершения и запуска "Северного потока-2". Об этом рассказала генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Бурмистрова уточнила: на данный момент окончание строительства зависит от множества факторов, не в последнюю очередь — технических. Сильно влияют на строительство и погодные условия.
"Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него", — подчеркнула Бурмистрова.
Напомним, что "Северный поток-2" удалось сдвинуть с "мёртвой точки": правительство Дании, наконец, выдало разрешительные документы на работы в районе своего шельфа. Однако в дело вмешались Штаты, которые "расширили" санкции: теперь опасность нависает не только над строителями газопровода, но и над теми, кто им помогает.
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