Представитель "Газпрома": по "СП-2" делаем всё возможное

Несмотря на политические и экономические проблемы, а также очередные "пакеты санкций", в компании "Газпром" сделают всё возможное для успешного завершения и запуска "Северного потока-2". Об этом рассказала генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Бурмистрова уточнила: на данный момент окончание строительства зависит от множества факторов, не в последнюю очередь — технических. Сильно влияют на строительство и погодные условия.

"Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него", — подчеркнула Бурмистрова.

Напомним, что "Северный поток-2" удалось сдвинуть с "мёртвой точки": правительство Дании, наконец, выдало разрешительные документы на работы в районе своего шельфа. Однако в дело вмешались Штаты, которые "расширили" санкции: теперь опасность нависает не только над строителями газопровода, но и над теми, кто им помогает.