Ярослав Нилов: на маски у россиян нет денег, надо раздавать бесплатно

Маски и перчатки — это дополнительная статья расходов для россиян. В условиях коронавирусного кризиса даже небольшие дополнительные траты могут серьёзно повлиять как на личный, так и на семейный бюджет, поэтому многие граждане отказываются от средств защиты.

Решить проблему кардинальным образом предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В ходе беседы с ведущими радио "Sputnik" он рассказал: стоит сделать маски и перчатки бесплатными и раздавать их везде, где возможно, в том числе в заведениях общепита, магазинах, спортклубах.

По словам Нилова, производство масок и перчаток "стоит копейки", а в сочетании с социальной рекламой по ТВ население быстро привыкнет к тому, что средства защиты — необходимость, и перестанет подвергать себя рискам. Реклама, дополнил Нилов, отлично поможет привлечь пенсионеров.