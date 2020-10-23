Жириновский: аптеки не могут продавать лекарства против вирусов

Снабжение аптек важными противовирусными препаратами, в числе которых оказались "Азитромицин", "Левофлоксацин", "Дипиридамол", "Арбидол" под угрозой. Проблема — в системе "МДЛП": инновация, которая должна была помочь, подвела в самый важный момент.

Обрисовали ситуацию представители фракции "ЛДПР": так называемая "МДЛП" (система мониторинга движения лекарственных препаратов) оказалась несовершенна. Программные сбои и непонимание того, как её внедрять, привели к быстрому истощению аптечных запасов столь нужных в "сезон ОРВИ" лекарств.

"Проблема возникла из-за несовершенства и масштабного сбоя в новой системе мониторинга движения лекарственных препаратов ("МДЛП"). Имея препараты на складах производителей и поставщиков, аптечным организациям не представляется возможным оприходовать препараты и отпустить пациенту. Граждане теряют доверие к государству, несут дополнительные финансовые расходы и поддаются общественной тревоге", — рассказал Владимир Жириновский, лидер "ЛДПР".

В "ЛДПР" подчеркнули: спрос на указанные лекарства растёт практически четырехкратно, что вкупе с проблемами "МДЛП" уже привело к опустевшим полкам некоторых аптек.