Путин - о подробностях выезда "берлинского пациента" в Германию

Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент России подробно рассказал о так называемом "деле Навального".

Говоря об "отравлении" блогера и связанных с ним обвинениях "западных партнёров" в адрес Москвы, Путин напомнил, что, строго говоря, Навальный вообще не должен был покидать страну, поскольку был (и остаётся) фигурантом уголовного дела.

И то, что он смог лечиться в Германии, по словам президента, — его личное решение в ответ на просьбу Юлии Навальной:

"Если бы хотели отравить, вряд ли отправили бы его (Навального) на лечение в Германию".

Что же касается того, что в России до сих пор "не заведено уголовное дело по факту попытки отравления", то, напомнил президент, оснований — то есть реальных фактов — у нас как не было, так и нет: