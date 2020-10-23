США больше не смогут доминировать - появились две новые сверхдержавы

Эпоха, когда мировые дела решались между Москвой и Вашингтоном, давно прошла. Другие страны, такие как Китай и Германия, находятся на пути к тому, чтобы стать сверхдержавами.

Так заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании аналитического центра дискуссионного клуба "Валдай".

"По своему экономическому весу и политическому влиянию Китай активно движется к статусу сверхдержавы. Германия движется в том же направлении», -сказал президент. - Роль Великобритании и Франции в международных делах также существенно изменилась. США, которые в какой-то момент пользовались абсолютным господством, теперь вряд ли могут претендовать на исключительность».

Хотя президент не стал развивать свою точку зрения о взаимоотношениях России с новым списком потенциальных сверхдержав, он решительно отверг мнение зарубежных экспертов о том, что мир рассчитывает на "постепенное угасание" России.