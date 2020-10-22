Власти Украины недовольны археологическими раскопками в Крыму

Неожиданный резонанс вызвали археологические работы российских специалистов, проводимые в районе Альминской долины (Севастополь). Из Киева археологов попросили остановиться, причём неоднократно. Дело дошло даже до ЮНЕСКО: туда из Киева подали запрос "об уважении культурных ценностей".

Работы в районе Альминской долины ведутся в рамках проекта "Крымская война". В частности, археологи работают над сложнейшей задачей — восстановлением картины боёв войск Франции и России в период Восточной (Крымской) войны 1853-1856 годов. Ранее в данной зоне торжественно открыли несколько захоронений найденных солдат.