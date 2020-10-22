Песков прокомментировал обвинения Рэтклиффа. Они безосновательны

Очередные обвинения, поступившие из Вашингтона в адрес Москвы, как всегда, безосновательны. Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборные процессы Штатов. Об этом рассказал представителям СМИ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, с обвинениями выступил директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф. Он заявил: Россия оказывает прямое давление на американских избирателей, причем "на пару" с Ираном. Чиновник отметил: в РФ и Иране располагают "данными избирателей", что может оказать влияние на исход голосования.

"Обвинения сыплются каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чем не основываются, скорее, это дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися", — подчеркнул Песков.

Также обвинения подобного рода неожиданно прокомментировал и Дональд Трамп, заявив, что именно из-за них в России считают политиков США "глупейшими людьми на свете".