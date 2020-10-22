Правительство хочет запретить проверки малого бизнеса в 2021 году

Стало известно о ещё одной мере помощи малому бизнесу. Помимо льготных кредитов и выплат МРОТ (для закрывающих дело) в российском правительстве решили ещё год не "кошмарить" бизнес проверками.

Работа по оформлению данной меры в официальный документ уже ведётся, отмечает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По словам чиновника, исключение составят лишь 2 пункта: проверки ФНС и ФТС.

"В настоящее время правительством РФ отрабатывается продление моратория на проведение плановых проверок в отношении микро- и малого бизнеса на 2021 год. Сразу скажу, за исключением проверок со стороны налоговых и таможенных органов. Планируем завершить эту работу в самое ближайшее время", — отметил Белоусов.

Чиновник напомнил, что на текущий момент проверки также запрещены: поправка действует с марта месяца. Помимо запрета плановых проверок, под существенное сокращение попали и внеплановые. Кроме того, действует и мораторий на банкротство по заявлению предоставивших кредит лиц и организаций.