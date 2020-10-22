Госдума "замораживает" накопительную часть пенсии до 2023 года

История с "заморозкой" накопительной части пенсий снова продолжается: на этот раз депутаты хотят "заморозить" деньги до 2023 года. Такая мера позволит значительно сэкономить на выплатах пенсий: ожидается около 669,3 млрд дополнительных средств.

Напомним, что накопительная часть пенсии — это "компонент" будущих пенсий, которым управляют профессиональные финансисты. Его можно, например, инвестировать в НПФ и получать проценты.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", -указано в пояснительных документах из Госдумы.

Таким образом, накопительные отчисления (это примерно 6% от зарплаты) будут направлены на то, чтобы платить пенсии нынешним пенсионерам. Такая норма действует с 2014 года.

Инициатива была поддержана экспертами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В частности, итоговый закон окажется в числе "бюджетообразующих законопроектов", уточнили в комитете.