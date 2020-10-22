Олег Шеин: властям нужно продлить меры поддержки населения

Осторожные сообщения властей о "выравнивании" российской экономики после первой волны коронавируса и готовности ко второй оказались "похоронены" данными из Росстата. Эксперты ведомства рапортуют: третий квартал снизил доходы жителей РФ на 4,8%.

Не пора ли действительно анонсировать широкомасштабные проекты помощи населению? Комментирует Олег Шеин, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Эксклюзивный материал "Правда. Ру".

Обратный ход: власти снижают пособия?

"На сегодняшний день мы имеем обратную ситуацию. То есть ряд решений, которые работали весной, летом текущего года, перестали работать, поскольку они носили по времени ограниченный характер. Сейчас речь идет о более высоком пособии для безработных. Минимальное пособие, которое у нас получали 60% безработных, составляет 1500 рублей. И сегодня государство вернулось именно к 1500 рублей в месяц. До этого минимальное пособие весной, летом было 4500 рублей. Но при этом еще безработные получали на каждого несовершеннолетнего ребенка ежемесячно 3000 рублей. Этого теперь тоже нет", — рассказывает Шеин.

Эксперт отмечает: на бирже труда официально стоят около 6 млн россиян, которые потеряли доход. При этом государство не просто вернулось к "сниженным пособиям", но и "исчерпало резерв" разовых выплат.

"Разовые выплаты по 10 тысяч на детей — были две волны в июне, в июле, они достаточно неплохо помогли людям. Люди на них рассчитывали. И это тоже исчерпано", — уточняет специалист.

"Нужно менять законодательство"

Также проблемы есть и у бизнеса. Дело в том, что малый бизнес не дает особых налогов в бюджетную систему. Его доля в бюджетной системе не превышает 0,5%, но при этом он является генератором миллионов рабочих мест.

"Соответственно, мероприятия по поддержке малого бизнеса тоже исчезли", — дополняет Шеин.

Эксперт уверен: как минимум надо продлевать то, что было весной и летом. А потом — менять законодательство, направляя его на поддержку работающего класса.

"Бюджет идет под сокращение. Конечно, мы будем вносить пакет поправок, добиваясь увеличения финансирования по социальным программам", — пообещал Шеин.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".