Депутат "ЕР": Россия не будет терпеть "двойные стандарты" Facebook

Так называемая политика ярлыков, которые в соцсетях Facebook и Twitter "раздают" некоторым СМИ, не что иное, как завуалированная красивыми словами цензура. В частности, пометки "подконтрольное СМИ", которыми в соцсетях уже "облагодетельствовали" некоторые российские издания, вызывают лишь удивление.

Более подробно рассказывая об этой проблеме, депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") отметил: необходимо выработать жёсткую позицию и перестать терпеть политику "двойных стандартов". Иначе цензура лишь усилится.