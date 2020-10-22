Так называемая политика ярлыков, которые в соцсетях Facebook и Twitter "раздают" некоторым СМИ, не что иное, как завуалированная красивыми словами цензура. В частности, пометки "подконтрольное СМИ", которыми в соцсетях уже "облагодетельствовали" некоторые российские издания, вызывают лишь удивление.
Более подробно рассказывая об этой проблеме, депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") отметил: необходимо выработать жёсткую позицию и перестать терпеть политику "двойных стандартов". Иначе цензура лишь усилится.
"Мы видим, что все эти пометки "подконтрольное СМИ" ставятся крайне неравномерно. Их получают российские СМИ, но не, например, "Радио Свобода", Deutsche Welle или BBC World News.
Добровольно складывать с себя полномочия самопровозглашенных политических цензоров интернет-платформы не готовы. А наша страна не намерена терпеть политику двойных стандартов и не оставит такое поведение без ответа", — рассказал Горелкин.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.