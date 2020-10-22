Лавров пообещал, что БРИКС будет отстаивать справедливый миропорядок

Уважение норм международного права, чёткое и понятное политическое, экономическое взаимодействие, а также признание суверенитета и равенства — то, что считают ключевыми компонентами своей работы страны объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Выступая перед участниками V Форума молодых дипломатов стран БРИКС, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: расширение партнёрства в рамках блока — один из приоритетов российских властей. Сам формат за прошедшее время показал себя достаточно неплохо.