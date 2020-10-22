Уважение норм международного права, чёткое и понятное политическое, экономическое взаимодействие, а также признание суверенитета и равенства — то, что считают ключевыми компонентами своей работы страны объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Выступая перед участниками V Форума молодых дипломатов стран БРИКС, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: расширение партнёрства в рамках блока — один из приоритетов российских властей. Сам формат за прошедшее время показал себя достаточно неплохо.
"Страны объединения солидарно выступают за укрепление коллективных начал в мировых делах, уважение суверенитета, суверенного равенства всех государств, за решение любых конфликтов исключительно мирными средствами.
Мы отстаиваем принципы более справедливого миропорядка, основанного на уважении норм и принципов международного права, Устава ООН", — рассказал участникам форума Лавров.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.