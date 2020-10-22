Миронов предложил списать долги россиян по кредитам

В России огромное количество людей, которые в силу разных причин просрочили выплаты по кредитам. Этим людям необходима помощь государства, потому что попытки выплатить кредит "не смотря ни на что" часто приводят к "кредитной кабале".

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, поднявший вопрос, прокомментировал: государство должно брать на себя активную роль, а не просто "стоять в стороне и смотреть". В частности, стоит списать долги по кредитам всем жителям страны.

"Граждане России погрязли в кредитах. Это самая настоящая кабала! Во время пандемии ситуация усугубилась. Возможен социальный взрыв. Выход — кредитная амнистия! У государства есть деньги, надо помочь гражданам, а не смотреть на происходящее со стороны", — рассказал Миронов.

Если "кредитной амнистии" не будет, то, по мнению Миронова, может случить социальный взрыв, который приведет к ухудшению жизни россиян.