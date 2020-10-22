Володин: регионам с убывающим населением нужна господдержка

Для того чтобы страна успешно пережила пандемию коронавируса, регионам необходима помощь. Особенно важно отслеживать те регионы, в которых растёт убыль населения, поскольку малое количество населения снижает финансовые возможности властей.

Общаясь с главой Минфина Антоном Силуановым, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул: из года в год многие регионы оказываются неспособны обеспечить сами себя, решить какие-то внутренние задачи.

"Нам также важно выйти на формализацию решений в отношении поддержки регионов, где высокая естественная убыль населения. Мы видим: из года в год эти регионы демонстрируют неспособность решения этой задачи за счет собственных возможностей. Поэтому правильно было бы правительству, проанализировав ситуацию, предложить Государственной думе поддержать финансирование этих регионов целевым образом на решение задач, которые скажутся снижением естественной убыли населения в этих регионах", — уточнил Володин.

Важнейшими аспектами поддержки остаются финансирование здравоохранения, адресная помощь многодетным семьям, закупка в оговорённые законом сроки жилья для детей-сирот.