Владимир Брутер о том, почему "почистили" доклад ОЗХО по Навальному

Доклад из ОЗХО, который, наконец, оказался в распоряжении российских экспертов, вызвал у них недоумение. Дело в том, что часть материала, в которой рассказывалось про вещество, ставшее причиной отравления политика, "почищена".

Какова логика Берлина в данной ситуации? Рассказывает специально для читателей "Правды.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Мы говорим: давайте с вами ещё поговорим. А они нас просто посылают"

"Никакой логики формально здесь нет. Логика заключается, что вы виноваты — признайтесь, тогда мы с вами будем обсуждать, как вас наказать. Это позволяет им иметь полностью свободные руки: хотят — наказывают, не хотят — не наказывают, хотят — меньше, хотят — больше. Мы не можем им помешать иметь их логику, не создавая какой-либо контригры. Только создавая контригру, можно помешать логике, конкурируя с ней. Мы же с ней практически не конкурируем. Мы говорим: давайте мы с вами ещё поговорим. А они нас просто посылают", — уверен эксперт.

Брутер уточняет: во всех ситуациях контакта с западными официальными структурами наша позиция должна быть понятной и более жёсткой. Она не может сводиться к "давайте договоримся".

Как только мы сообщаем о готовности договориться, сразу же следует набор дополнительных условий. Например, российская сторона говорит: мы согласны заключить соглашение по СНВ. А потом идёт новый вал санкций и по "Северному потоку-2", и заявление Эспера о том, что он передвигает военных США к российским границам, и многое другое.

"Если они видят в тебе человека, который пойдет тебе на уступки, они будут обязательно выбивать дополнительные условия", — резюмирует эксперт.

Материал подготовлен специально для "Правды.Ру".