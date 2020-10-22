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Масленников о продаже Сбербанком данных: нужны гарантии безопасности

Планами Сбербанка по продаже персональных данных клиентов заинтересовались в Госдуме. Депутат Антон Горелкин (представитель "ЕР") отметил, что время сейчас довольно неспокойное, и данными, которые возможно будет купить, вполне реально воспользоваться террористическим группировкам.

Масленников о продаже Сбербанком данных: нужны гарантии безопасности

Не нужно ли властям в данном случае остановить Сбербанк и закрыть для него это "бизнес-направление"? Комментирует руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития, экономист Никита Масленников. Только на "Правде.Ру".

Запрещать не нужно, это трендовая технология

"Я думаю, что здесь останавливать что-то нецелесообразно. Это жизненный тренд. Здесь много полезного будет с точки развития города, с точки зрения оптимизации расположения новых торговых точек.

Опасения по поводу того, что могут воспользоваться террористические организации, избыточные. Потому что они и так имеют возможности пользоваться", — рассказал Масленников.

Эксперт отмечает: вопросы такого рода — задачи не депутатов, а правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности.

Нужно тщательно проработать вопрос безопасности

Хотя в целом идея трендовая, нужно сделать несколько оговорок.

Во-первых, всё это можно делать, естественно, при согласии человека на использование его персональных данных. По крайней мере, нужно очень квалифицированно убеждать, что это полезно, что это необходимо, что это для него лично безопасно.

Во-вторых, логичное продолжение: гарантии безопасности пользования такими персональными данными.

"Меня не устраивают гарантии безопасности, которые сегодня предлагает Сбер, как и не устраивают гарантии безопасности, которое предлагает родное правительство. И у тех, и у других очень-очень много нужно сделать, чтобы начать все эти инициативы реализовывать.

Обеспечьте безопасность персональных данных, покажите, насколько вы увеличиваете федеральные расходы на борьбу с кибермошенничеством, вообще с мошенничеством в финансовой сфере, какие у вас подразделения в правоохранительных структурах существуют, какие у них истории успеха, что они делают, каким образом государство действительно защищает безопасность граждан в этом самом информационном пространстве", — высказался Масленников.

Эксперт резюмирует: запреты вводить не стоит, потому что они никогда ни к чему хорошему не приводят, кроме того, что останавливают прогресс и откидывают страну куда-то дальше. Но сделать работу по персональным данным комплексно — это важно.

"Есть безопасность — тогда вперед, нет безопасности — тогда без меня, ребята", — комментирует Масленников.

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