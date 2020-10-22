В своём конфликте Армения и Турция забыли, что за страна "главенствует на постсоветском пространстве". Поэтому действия Москвы могут быть решительными, в частности, возможна операция по защите территорий Армении посредством десанта.
Такое мнение озвучил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.
Затулин рассказал, что пока действия Москвы сложно прогнозировать. Однако если применение силы и произойдёт, оно будет вынужденным — в зоне конфликта и так уже замечены боевики и террористы, которые могут "расползтись" по всему региону. А это — угроза не только Армении и Азербайджану, но и, например, Грузии.
"В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путём десантной операции. Путём размыкания воздушной блокады", — рассказал о вероятных вариантах решения вопроса Затулин.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.