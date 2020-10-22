Депутат Константин Затулин: десантная операция РФ в Карабахе возможна

В своём конфликте Армения и Турция забыли, что за страна "главенствует на постсоветском пространстве". Поэтому действия Москвы могут быть решительными, в частности, возможна операция по защите территорий Армении посредством десанта.

Такое мнение озвучил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Затулин рассказал, что пока действия Москвы сложно прогнозировать. Однако если применение силы и произойдёт, оно будет вынужденным — в зоне конфликта и так уже замечены боевики и террористы, которые могут "расползтись" по всему региону. А это — угроза не только Армении и Азербайджану, но и, например, Грузии.