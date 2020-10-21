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Путин: нужно защитить доходы россиян

В условиях пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу, а сохранившие места получили "похудевшие" зарплаты. Поэтому защита граждан в этом отношении, обеспечение их занятости и восстановление "экономического ритма" — одна из важнейших задач властей страны.

Путин: нужно защитить доходы россиян

Выступая на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент страны Владимир Путин пояснил: необходимо сделать так, чтобы граждане страны уверенно смотрели в будущее.

"Конечно, сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей, их уверенность в будущем", — высказал мнение Путин.

Президент напомнил собравшимся: у властей уже есть успешный опыт восстановления и поддержки системообразующих предприятий.

"Эти механизмы поддержки бизнеса, трудовых коллективов мы готовили и запускали нынешней весной в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, в том числа и с РСПП", — отметил президент.

 

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