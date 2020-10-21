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Кремль назвал санкции США по "СП - 2" "рейдерской конкуренцией"

Санкции, которые в США ввели против "Северного потока-2" (и которые недавно ещё и расширили), вызывают лишь удивление. Такая политика Штатов — пример "недружественной, деструктивной линии", а также прямой намёк на несправедливую конкуренцию за рынки сбыта.

Кремль назвал санкции США по "СП - 2" "рейдерской конкуренцией"

Комментируя введённые Штатами запреты, представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил: санкции продолжают "дополнять" уже который год, что, конечно же, мешает развитию дипломатических отношений.

"К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, такой несправедливой конкуренцией, ничем неприкрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", — высказался Песков.

Напомним, "расширение" санкций удивило многих экспертов: теперь с запретительными мерами столкнутся не только сами строители газопровода, но и лица (а также компании), которые им помогают. В частности, речь идёт о работах по монтажу, дооснащению и финансированию.

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