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Фёдоров о "четырёхдневке": в частном секторе это невозможно

Идея Дмитрия Медведева, который снова выступил в поддержку четырёхдневной рабочей недели, бурно обсуждается специалистами, в частности, экспертами Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Фёдоров о "четырёхдневке": в частном секторе это невозможно

По данным секретаря ФНПР, Олега Соколова, решение о введении нового варианта рабочей недели в первую очередь зависит от состояния экономики РФ.

Поможет ли четырёхдневная рабочая неделя в борьбе с пандемией? Комментирует специально для "Правды.Ру" председатель движения "Гражданская солидарность", президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров

"Возможно какое-то позитивное влияние на пандемию окажет, но я бы не стал считать, что это критическое влияние. Это первое.

Второе: люди, которые перейдут на четырёхдневную рабочую неделю, станут "вариантом экономии" для работодателя, им начнут меньше платить. Это ударит по социальной ситуации", — рассказывает Фёдоров.

Эксперт подчёркивает: в стране и так не очень высокие зарплаты, людям будет сложнее, труднее привыкнуть к нововведению. Поэтому в данном случае тут надо подходить взвешенно.

"В частном секторе, мне кажется, это невозможно сделать. Частный сектор никакой регуляции не поддается. Трудовое законодательство у нас в этом отношении может быть "в плюс" к частникам.

А, например, в ряде государственных или муниципальных службах такое, я думаю, возможно без сокращения заработной платы. Тогда бы я считал это позитивным", — резюмировал Фёдоров 

Специально для "Правды.Ру"

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