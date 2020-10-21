Ионин: в Минфине ждут, когда умрут все советские вкладчики Сбербанка

Постоянные моратории на выплату долгов Сбербанка по вкладам, размещённым до 1991 года, удивляют и возмущают даже представителей Госдумы. Вопрос снова поднял представитель "Справедливой России" Дмитрий Ионин.

Депутат отметил: в структурах Сбербанка, поработав с соответствующими правительственными "отделами", решили просто-напросто дождаться смерти всех, кто вкладывал деньги до 1991 года.

"Нас, имеющих вклады в Сбербанке, снова пытаются лишить наших денег. Регулярно происходит замораживание этих долгов. Сегодня нам предлагают до 2024 года снова продлить мораторий на выплату этих долгов", — высказался Ионин.

Депутат рассказал, что россиян, которые претендуют на возврат своих же средств, с каждым годом становится меньше, так что в каком-то смысле Сбербанку бесконечные моратории на выплаты выгодны.