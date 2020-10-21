Постоянные моратории на выплату долгов Сбербанка по вкладам, размещённым до 1991 года, удивляют и возмущают даже представителей Госдумы. Вопрос снова поднял представитель "Справедливой России" Дмитрий Ионин.
Депутат отметил: в структурах Сбербанка, поработав с соответствующими правительственными "отделами", решили просто-напросто дождаться смерти всех, кто вкладывал деньги до 1991 года.
"Нас, имеющих вклады в Сбербанке, снова пытаются лишить наших денег. Регулярно происходит замораживание этих долгов. Сегодня нам предлагают до 2024 года снова продлить мораторий на выплату этих долгов", — высказался Ионин.
Депутат рассказал, что россиян, которые претендуют на возврат своих же средств, с каждым годом становится меньше, так что в каком-то смысле Сбербанку бесконечные моратории на выплаты выгодны.
"Как бы цинично это не звучало, [в банке] ждут, пока существенная часть уйдет в мир иной, и перед ними обязательства выполнять не надо будет", — резюмировал Ионин.
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