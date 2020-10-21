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Чиновники Росстата: доходы россиян падают два квартала подряд

Осторожные сообщения властей о "выравнивании" российской экономики после первой волны коронавируса и готовности ко второй оказались "похоронены" данными из Росстата. Эксперты ведомства рапортуют: третий квартал снизил доходы жителей РФ на 4,8%.

Чиновники Росстата: доходы россиян падают два квартала подряд

Статистика, собранная Росстатом, заставляет задуматься: средний россиянин живёт на 35 043 рубля в месяц, то есть, по нынешнему курсу валют, примерно на 14 долларов в сутки.

Из-за "режима нерабочих дней" россияне в большинстве своём остались не только со стремительно "дешевеющими" зарплатами (а то и вовсе без них), но и с нулями на накопительных счетах. Это вылилось в "проседание" закупок: даже продовольствие, которое ранее закупалось без помех, стало на 3,6% менее популярным всего за квартал.

Данные Росстата дополняет опрос экспертов НИУ ВШЭ: только 15% россиян верят в выход страны из кризиса, а 23% — ждут лишь ухудшения своих финансовых дел.

Заставит ли власти такая статистика "открыть кубышку" ФНБ и помочь населению более существенно — вопрос открытый…

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