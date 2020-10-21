Эксперт - о базе подлодок США в Норвегии: американцы припоздали

США, расторгнув возможность подписать договор СНВ на "временных" (и выгодных обеим сторонам) условиях, продолжают наращивать "давление" на Россию. Штаты восстанавливают базу подводных лодок у границ РФ По данным СМИ, речь идёт о базе Olavsvern, расположенной всего в 350 км от российской границы.

Зачем Штатам эта база? Только ради того, чтобы "попугать Москву"? Рассказывает Василий Дандыкин, заместитель главного редактора журнала Министерства обороны РФ "Воин России", капитан первого ранга. Эксклюзивный материал "Правда. Ру".

В погоне за "русской Арктикой"

"Норвегия хоть и страна НАТО, но она это не афишировала и не старалась к этому привлекать внимание. Сейчас американцы хотят, чтобы Норвегия к этому делу пришла, чтобы на её территории были подлодки США. "Сивулф" — многоцелевая подводная лодка, дорогостоящая, их всего три такого проекта в Военно-морских силах США. И это — противодействие нашему Северному флоту, потому что начинается битва за Арктику", — рассказывает Дандыкин.

Эксперт уточняет: есть "русская Арктика" — наша территория, которую мы активно за последние десятилетия укрепляли. Но американцы считают, что это международная территория. А если международная территория, то речь о территории США.

"Сейчас они все силы привлекают для того, чтобы строить ледоколы. Чтобы не ходить из Америки, они собираются восстановить базу в Норвегии, поблизости от наших зон находиться. Это будет неприятно для российских моряков, особенно подводников Северного флота", — сообщает Дандыкин.

"Всё-таки немножко Штаты припоздали"

Определенная ступень "холодной войны", которая где-то затихала, где-то возрождалась, сейчас поднимается опять. И особенно привлекателен регион Арктики, регион Северно-морского пути нашей Арктики, где объективно остались залежи и углеводородов, и других полезных ископаемых. Это единственная "кладовая", которая ещё не израсходована, выделяет главное эксперт.

"Они не прекращали это делать никогда. Просто немножко в 90-е годы, когда у нас было всё развалено, они это дело не очень развивали. Но сейчас у русских всё получается. Потому что если у русских что-то забрать, они возвращаются, чтобы отобрать то, что у них забрали. Это очевидные моменты, которые учитывает сейчас и руководство Минобороны, и руководство флота. Я думаю, что здесь всё-таки немножко Штаты припоздали", — резюмирует Дандыкин.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".