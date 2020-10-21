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"Люди выйдут на улицы": почему власти РФ не спешат с карантином

Несмотря на "взятие рекорда" по суточному приросту заболевших и по общему количеству болеющих (более 315 000 человек), власти не спешат вводить карантин и "режим нерабочих дней". И причина этого — не только в том, что эксперты, консультирующие президента по данным вопросам, "не видят необходимости".

"Люди выйдут на улицы": почему власти РФ не спешат с карантином

Источники издания "Коммерсант", близкие к сотрудникам администрации президента, сообщают: вариант с локдауном рассматривается как "совсем нежелательный". Дело в том, что многие регионы ещё не отошли от последствий "первой волны" — в частности, не смогли восстановить работу бизнеса и уровни занятости населения.

Поэтому власти сделали логичный, но несколько странный ход: вместо решения "из центра" в регионы спустили "набор возможностей": теперь руководство на местах вольно само решать, как действовать, исходя из ситуации.

"…пусть [власти регионов] покажут, насколько они чувствуют её [ситуацию], насколько могут справиться", — передают инсайдеры мнение Кремля.

Источник издания РБК дополняет: во многих регионах власти уже практически исчерпали и резервы здравоохранения, и накопленные деньги, из которых финансировались "антиковидные" меры. Ухудшает ситуацию и резко негативная реакция населения.

"Вопрос не только в экономике, но и в общественном недовольстве. Люди на улицы выйдут", — передают СМИ.

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