Эксперты ФНПР оценили шансы россиян на 4-дневку

Идея Дмитрия Медведева, который снова выступил в поддержку 4-дневной рабочей недели, бурно обсуждается специалистами, в частности — экспертами Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). По данным секретаря ФНПР, Олега Соколова, решение о введении нового варианта рабочей недели в первую очередь зависит от состояния экономики РФ.

Соколов подчеркнул, что пока вопрос лишь обсуждается экспертами, а во властных кругах его рассматривать не планируют.

"Когда Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определённый толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде, правда, еще при прежнем министре, и в РТК", — уточнил специалист.

Работодатели, по словам Соколова, к инициативе отнеслись скорее осторожно, чем позитивно. Так что для более "спокойного" внедрения такой инновации возможны постепенные шаги: сначала, например, можно опробовать снижение количества рабочих часов в неделю с нынешних 40 до меньшего количества.