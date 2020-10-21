Марк Эспер пообещал, что войска Штатов окажутся ближе к России

На фоне сложностей с договором СНВ-3 и сообщениями о восстановлении особой базы подводных лодок, которая расположена примерно в 350 км от российской границы, в Вашингтоне задумались и о "наземной" части давления на РФ.

Военные эксперты США рассматривают возможность размещения механизированных корпусов в районе Польши, Румынии или Болгарии.

О возможном появлении близ российских границ новых корпусов сообщил министр обороны США Марк Эспер. Чиновник подчеркнул: ранее "на переднем крае" тоже были войска, но они присутствовали там на ротационной основе, то есть лишь временно. Теперь же идея состоит в том, чтобы разместить их там на постоянной основе.

"Есть реальная возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе", — высказался Эспер в ходе работы с представителями Минобороны вышеназванных стран.

Напомним, что вполне логичным вариантом было бы размещение Штатами войск, планируемых к выводу из Германии.