Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Кабмин отклонил пакет поправок в Семейный Кодекс
Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи
Фотофейк о ЧВК "Вагнер" появился в российских СМИ
Росстат проинформировал о ситуации с безработицей в стране
"Аэрофлот" отверг обвинение в контрабанде гаджетов
Реабилитолог Вадим Гиниятов объяснил, как быстро восстановить лёгкие
С Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в пользу госбюджета
Онлайн-сервисам такси предложили проверять на судимость водителей
В Швеции изменили стратегию борьбы с COVID-19

Подписанию договора СНВ мешает неясность одной формулировки

Российско-американский договор по контролю над ядерными вооружениями может быть продлен в последний момент, но теперь все зависит от того, что имеет в виду Госдепартамент США, когда говорит, что колпачки боеголовок должны быть "проверяемыми".

Подписанию договора СНВ мешает неясность одной формулировки

Как следует из заявления МИД РФ, наша страна готова подписать договор,

"строго при том понимании, что замораживание боеголовок не будет сопровождаться какими-либо дополнительными требованиями со стороны США" (цитата RT).

"Мы высоко ценим готовность Российской Федерации добиться прогресса в вопросе контроля над ядерными вооружениями, - заявила в ответ пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус. - Соединенные Штаты готовы немедленно встретиться, чтобы завершить работу над поддающимся проверке соглашением. Мы ожидаем, что Россия даст возможность своим дипломатам сделать то же самое."

Михаил Ульянов, посол России при международных организациях в Вене, приветствовал это заявление, но задался вопросом:

что означает термин "поддающийся проверке" - нынешний режим проверки в соответствии с договором или что-то еще?

Между тем МИД России заявил, что видел только "комментарии американских официальных лиц на платформах социальных сетей" по поводу договора, но пока не получил никакого официального ответа от правительства США на их ноту от 16 октября, предлагающую новое продление СНВ.

Подписанию договора СНВ мешает неясность одной формулировки. пост 2
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

В качестве разъяснения МИД заявил, что Россия "готова совместно с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на указанный период количество ядерных боеголовок, которыми обладает каждая из сторон."

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Новый СНВ - это последний оставшийся договор о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, поскольку президент Дональд Трамп вывел США из Договора о ядерных силах средней дальности (РСМД) в августе 2019 года, утверждая, что Россия нарушила его с введением новой ракеты. В течение нескольких недель США проводили испытания ракетных систем, запрещенных договором.
  • Действующий пока ещё договор устанавливает ограничение на развернутые боеголовки, но США хотят расширить его до тех, которые находятся на хранении.
  • Согласно договору 2011 года, США и Россия ограничены 1550 развернутыми ядерными боеголовками каждая. По словам Рейфа, расширение лимита на хранение боеголовок никогда раньше не делалось.
  • Переговоры о продлении нового СНВ начались в июне, когда Вашингтон потребовал от Москвы "надавить " на Китай, чтобы тот присоединился к режиму. Однако Пекин отклонил любое такое предложение.

 

Последние материалы
Кабмин отклонил пакет поправок в Семейный Кодекс
Зюганов попросил Кремль прислушаться к протестующим в Хабаровске
Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей
Посольство РФ обвинило Минюст США в разжигании русофобии
Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи
Зачем в МГУ студентов ставят к позорному столбу?
Турция в Нагорном Кара﻿бахе — участник или посредник
Фотофейк о ЧВК "Вагнер" появился в российских СМИ
Александр Гущин: без создания регионального союза России будет сложно
Зеленский — официальный агент МИ-6
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников