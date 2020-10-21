Подписанию договора СНВ мешает неясность одной формулировки

Российско-американский договор по контролю над ядерными вооружениями может быть продлен в последний момент, но теперь все зависит от того, что имеет в виду Госдепартамент США, когда говорит, что колпачки боеголовок должны быть "проверяемыми".

Как следует из заявления МИД РФ, наша страна готова подписать договор,

"строго при том понимании, что замораживание боеголовок не будет сопровождаться какими-либо дополнительными требованиями со стороны США" (цитата RT). "Мы высоко ценим готовность Российской Федерации добиться прогресса в вопросе контроля над ядерными вооружениями, - заявила в ответ пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус. - Соединенные Штаты готовы немедленно встретиться, чтобы завершить работу над поддающимся проверке соглашением. Мы ожидаем, что Россия даст возможность своим дипломатам сделать то же самое."

Михаил Ульянов, посол России при международных организациях в Вене, приветствовал это заявление, но задался вопросом:

что означает термин "поддающийся проверке" - нынешний режим проверки в соответствии с договором или что-то еще?

Между тем МИД России заявил, что видел только "комментарии американских официальных лиц на платформах социальных сетей" по поводу договора, но пока не получил никакого официального ответа от правительства США на их ноту от 16 октября, предлагающую новое продление СНВ.

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В качестве разъяснения МИД заявил, что Россия "готова совместно с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на указанный период количество ядерных боеголовок, которыми обладает каждая из сторон."

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