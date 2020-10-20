Зюганов попросил Кремль прислушаться к протестующим в Хабаровске

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал правительство” услышать голос народа" в Хабаровске, где уже более трех месяцев продолжаются протесты против ареста экс-губернатора Сергея Фургала.

Зюганов назвал происходящее в Хабаровском крае "одним из самых впечатляющих явлений в современной России” и попросил Кремль прислушаться к озабоченностям обиженных и "встать на путь развития и прогресса":

В Хабаровске продолжается народный протест. Он длится уже больше 100 дней. Для современной РФ это одно из наиболее впечатляющих явлений.

Власть должна услышать голос народа и встать на путь развития и прогресса. Сделать это можно, лишь приняв программу КПРФ и бюджет развития! pic.twitter.com/AP5vkIgNPV — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) October 19, 2020

Картинка к посту иллюстрирует статистику опроса, проведенного Левада-центром*, который обнаружил, что 45% россиян поддерживают тех, кто выходит на улицы краевой столицы.

Напомним, что протесты в Хабаровске начались 11 июля, через два дня после ареста губернатора края Сергея Фургала по подозрению в организации двух убийств в середине нулевых. Сейчас "народный губернатор" находится в СИЗО.