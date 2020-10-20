Посольство РФ обвинило Минюст США в разжигании русофобии

Посольство России в США опровергло обвинения против шестерых "российских офицеров военной разведки", обвиняемых в кибератаках на Олимпийские Игры 2018 года, ОЗХО, Францию, Украину и Грузию.

"Совершенно очевидно, что подобные истории не имеют ничего общего с реальностью и направлены только на разжигание русофобских настроений, "охоты на ведьм" и шпионской мании в США. Это уже несколько лет является отличительной чертой политической жизни Вашингтона", — заявляет российское посольство в Вашингтоне.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что Минюст США объявил обвинения шестерым гражданам России за "заговор, компьютерный взлом, мошенничество, кражи личных данных, и false-регистрацию доменного имени". Всё это, по версии американского правосудия "позволило совершить целый ряд вредоносных атак, нацеленных на сети в ряде стран, включая Украину и Грузию, и направленных на подрыв Олимпийских игр, проходивших в Пхенчхане, Южная Корея, два года назад" (подробнее об этом — здесь).

"Новая куча обвинений — это еще один удар по российско-американским отношениям, — заявили в посольстве РФ. — Вашингтон, похоже, одержим идеей разрушить некогда прагматичные связи между двумя странами, навязывая токсичный взгляд на Россию обычным американцам".

Российские дипломаты особо подчеркнули, что

1. проведение подобных атак не в национальных интересах России;

2. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела.