Мишустин рассказал, занял бы он пост премьера, если бы знал о пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на вопрос, согласился бы он возглавить кабинет министров, если бы знал о пандемии коронавируса. Чиновник заявил, что не руководствовался будущим при принятии этого решения.

"Предложение занять пост председателя правительства, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после", — пояснил премьер.

По словам Мишустина, это предложение являлось знаком доверия президента страны Владимира Путина и всего российского народа.

Также премьер отметил, что любая высокая должность — это ответственность, ограничения личной жизни и вызов для того, чтобы много работать.