Эксперт - о возможности "режима нерабочих дней": это маловероятно

Несмотря на довольно нестабильную ситуацию с коронавирусом в некоторых регионах, в целом обстановка в стране нормальная, так что каких-то жёстких мер власти вводить не планируют. "Режим нерабочих дней" и массовая "самоизоляция" — пока не на повестке дня Кремля.

Нужен ещё один такой режим — или нет? В ЕС "закручивают гайки", а у нас вроде бы "всё хорошо". Специально для "Правды.Ру" комментирует Алексей Куринный, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

"Думаю, всё будет зависеть от ситуации на конкретных территориях. Я не исключаю, что меры будут усилены. Я не думаю, что будет локдаун, с которым мы столкнулись в апреле-мае этого года. Видимо, будут какие-то более локальные ограничения, выборочные, в виде введения, например, дистанционного обучения для всех или для каких-то категорий школьников, что имеет место быть, ограничение количества пребывающих на предприятиях", — рассказал Куринный.

Эксперт отмечает: соответствующие решения уже апробируются в столице нашей родины. Остальные регионы "подтянут" чуть попозже, если там ситуация действительно будет критической.